بالصور.. الزمالك يصل مطار القاهرة بعد الهزيمة من «صن داونز»

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك، قادمًا من جنوب أفريقيا، عقب الخسارة من فريق “صن دوانز” الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف نظيفة بذهاب دوري أبطال أفريقيا.

وكثفت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي – حسبما أفاد مراسلنا – من إجراءاتها الأمنية تحسبًا لوصول عناصر ألتراس “وايت نايتس زملكاوي” إلى المطار، لاستقبال الفريق من خلال نشر العديد من المصدات الحديدية أمام الصالة، على هيئة حاجز حديدي لمنع وصول عناصر الألتراس أمام البوابات الرئيسية للمطار، فضلًا عن انتشار عدد واسع من عناصر قوات الأمن لتأمين وصول الفريق.

ووصلت البعثة على متن الطائرة المصرية القادمة من جوهانسبرج، حيث أنهت سلطات المطار إجراءات وصولهم بدون أي مشكلات، وطالب العاملون بالمطار لاعبي الزمالك بالحصول على البطولة أثناء لقاء العودة.