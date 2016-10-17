سائقو الشهداء يدونون كلمة "للبيع" على السيارات بعد إضرابهم

دون العشرات من سائقى سيارات الأجرة بموقف الشهداء بمحافظة المنوفية بخطوط الشهداء عبود ونادر عبود، كلمة "للبيع" على السيارات بعد مواصلتهم للإضراب عن العمل لليوم الثالث على التوالى للمطالبة برفع تعريفة الركوب.

وأجرى "اليوم السابع" جولة داخل الموقف لترصد ما قام به السائقون للضغط من أجل رفع تعريفة الركوب، فقد قاموا بكتابة كلمة "للبيع" على السيارات من أجل الضغط ورفع التعريفة.

وقال سعيد محمود، أحد السائقين، إنهم يطالبون برفع تعريفة الركوب وأن يتم محاسبتهم بالكيلو متر كما يتم فى المحافظات الأخرى، وحتى يتمكنوا من مواجهة الأسعار، لافتا إلى أن الرحلة تستغرق أكثر من 6 ساعات بإجمالى تكلفة يصل إلى 210 جنيها "ذهاب وعودة"، يتم إنفاق 50 جنيه سولار، و10 كارتة و50 جنيها للسائق، ويتبقى 100 جنيه للصيانة والزيت وغيرها من الأعمال، الأمر الذى لا يحقق الوفاء بمتطلبات السيارة.

يذكر أن سائقى مدينة الشهداء البالغ عددهم 250 سائقا دخلوا فى إضراب عن العمل السبت، للمطالبة برفع تعريفة الركوب لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، وأن يتم محاسبتهم بالكيلومتر.