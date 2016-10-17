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تداول خطأ فى "آية قرآنية" بكتاب "تربية دينية" والتعليم : خارج مناهج الوزارة ...

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تداول خطأ فى "آية قرآنية" بكتاب "تربية دينية" والتعليم : خارج مناهج الوزارة ... تداول خطأ فى "آية قرآنية" بكتاب "تربية دينية" والتعليم : خارج مناهج الوزارة ...

تداولت صفحة جمعية أولياء أمور ومدرسي ، على موقع فيسبوك، صورة من كتاب التربية الدينية للصف الخامس الإبتدائي، في صفحته رقم 67  حيث شملت على خطأ فادح لأية قرآنية فى سورة التكوير وتحديد الآية رقم 24 حيث جاء نصها: طبقا لكتاب الوزارة ،  "وما هو بضنين" فى حين أن نص الآية الصحيحة كما هو مذكور بالقرآن الكريم "وما هو على الغيب بضنين" .

وعلق أولياء أمور بقولهم: "لم توفر  الوزارة  الكتب الدراسية، وكمان الكتب فيها أخطاء.

من جانبه أكد الدكتور محمود فؤاد، مدير عام تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بمراجعة منهج وكتاب التربية الدينة الإسلامية للصف الخامس الابتدائى تبين أن السور القرانية التى تضمنها المنهج عبارة عن آيات من سور البقرة وهود والملك والقصص ولقمان والحشر والإنسان.

وأضاف الدكتور محمود  فؤاد فى تصريحات له ، أنه لا توجد صفحة فى الكتاب تحمل رقم 67  كما هو متداول على صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الاخبارية، مؤكدا أن تنسيق الصورة المتاولة فى الكتاب التى تضمنت خطأ فى آية قرانية فى سورة التكوير تختلف عن تنسيق كتاب الوزارة.

وأوضح مدير عام مادة التربية الدينية أنه بمراجعة خريطة توزيع المناهج لجميع الصفوف والسور القرانية التى تضمنتها تبين عم وجود سورة التكوير ضمن المناهج، مطالبا من أولياء الأمور والطلاب التواصل مع مكتبه داخل الوزارة.

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رئيس قسم الأخبار

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