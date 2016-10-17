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السعودية : تعتمد تقويم "الأبراج" لصرف الرواتب ...

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السعودية : تعتمد تقويم "الأبراج" لصرف الرواتب ... السعودية : تعتمد تقويم "الأبراج" لصرف الرواتب ...

أوضحت وزارة المالية أن التعميم الذي أصدرته الوزارة بشأن تعليمات إقفال السنة المالية الحالية تضمن تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي موعداً لتحويل الرواتب إلى الحسابات البنكية للموظفين.
وحسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية، (واس) فإنه سيتم صرف راتب الشهر الحالي في اليوم الخامس من الموافق لليوم السابع والعشرين من أكتوبر 2016م .

وقالت الوزارة في بيان "إنه سيتم صرف راتب الشهر القادم في اليوم الخامس من برج القوس الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر 2016م ، وسيستمر الصرف وفق هذا التنظيم مستقبلاً".

مما يذكر أن تعليمات إقفال الصرف للعام الحالي تضمنت تحديد موعد إيقاف الصرف بنهاية دوام اليوم الخامس عشر من شهر صفر لعام 1438هـ ، كما تضمنت التعليمات ترتيبات الصرف للفترة المتبقية من العام الحالي وكذلك المواعيد الخاصة بالفترة المتممة لإقفال حسابات السنة المالية الحالية.

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