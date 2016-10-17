استطلاع رأي: نحو ثلثي الروس يتابعون أحداث سوريا

أظهر استطلاع جديد للرأي العام أن ثلثي مواطني روسيا يتابعون تطور الأزمة السورية، وأن مستوى اهتمام الروس بالأحداث لم ينخفض تقريبا بعد مرور عام على بدء عملية القوات الروسية هناك.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام في 8 و9 أكتوبر/تشرين الأول وشمل 1600 شخص من 130 بلدة في روسيا، إلى أن 34% ممن شاركوا في الاستطلاع يرون أن الوضع في سوريا يتدهور، و33% يعتقدون أنه لا يتغير، بينما قال 15% من المشاركين في الاستطلاع إن الوضع يتحسن تدريجيا، بحسب ما ذكرته قناة “روسيا اليوم”.

يذكر أن استطلاعا مماثلا أظهر في مارس/آذار الماضي أن نصف المواطنين تقريبا (48%) أشاروا إلى تحسن الوضع بسوريا، بينما قال 27% إن الوضع لا يتغير وأشار 11% فقط إلى تفاقم الوضع آنذاك.

واعتبر 51% من المشاركين في الاستطلاع الأخير ما يحدث في سوريا “حربا وقتالا”، بينما وصف 10% ذلك بالاضطرابات و6% – بمكافحة الإرهاب، وامتنع 25% عن الإجابة.