أخبار عاجلة

بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
الصحة بالدقهلية ترسل "100 كيس دم" لـ"جرحى تفجير كنيسة طنطا" -
مصدر أمني بالغربية: ضبط 14 مشتبهًا بهم في ارتكاب تفجير كنيسة طنطا -
أحد أقارب شهيدة الشرطة ناس من كل الدنيا جايين يعذونا منعرفهمش -
وقفة صامته امام نقابه الصحفيين حدادا علي ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

استطلاع رأي: نحو ثلثي الروس يتابعون أحداث سوريا

Google+ Print
استطلاع رأي: نحو ثلثي الروس يتابعون أحداث سوريا استطلاع رأي: نحو ثلثي الروس يتابعون أحداث سوريا

أرشيفية

أظهر استطلاع جديد للرأي العام أن ثلثي مواطني روسيا يتابعون تطور الأزمة السورية، وأن مستوى اهتمام الروس بالأحداث لم ينخفض تقريبا بعد مرور عام على بدء عملية القوات الروسية هناك.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام في 8 و9 أكتوبر/تشرين الأول وشمل 1600 شخص من 130 بلدة في روسيا، إلى أن 34% ممن شاركوا في الاستطلاع يرون أن الوضع في سوريا يتدهور، و33% يعتقدون أنه لا يتغير، بينما قال 15% من المشاركين في الاستطلاع إن الوضع يتحسن تدريجيا، بحسب ما ذكرته قناة “روسيا اليوم”.

يذكر أن استطلاعا مماثلا أظهر في مارس/آذار الماضي أن نصف المواطنين تقريبا (48%) أشاروا إلى تحسن الوضع بسوريا، بينما قال 27% إن الوضع لا يتغير وأشار 11% فقط إلى تفاقم الوضع آنذاك.

واعتبر 51% من المشاركين في الاستطلاع الأخير ما يحدث في سوريا “حربا وقتالا”، بينما وصف 10% ذلك بالاضطرابات و6% – بمكافحة الإرهاب، وامتنع 25% عن الإجابة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا