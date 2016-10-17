اليوم.. انطلاق المؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية

تنطلق، اليوم الإثنين، فاعليات المؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية الذي يُعقد تحت عنوان “التكوين العلمي والتأهيل الافتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة”.

يستمر المؤتمر لمدة يومين بحضور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعدد من السادة الوزراء، والسفراء، والعلماء، ورجال الدولة، ورجال الصحافة والإعلام.

وأوضح الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية فى بيان، إن المؤتمر يُعقد فى إطار مساعى الإفتاء المصرية، للاستجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إلى تجديد الخطاب الدينى وجعله على رأس أولوياته.

أ ش أ