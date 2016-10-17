رجال المباحث يضبطون عاملا بحوزته بندقية آلى بمنشأة ناصر

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط عامل لحيازته سلاح نارى "بندقية آلى" بمسكنه، مبلغ عنه، واعترف بحيازته السلاح بقصد الدفاع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر تفيد بقيام "حمادة.ر.ش.ح" 31 سنة عامل بحيازة سلاح نارى "بندقية آلى" بمسكنه، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات اللازمة حول الواقعة تأكدت صحة المعلومات، فتم إصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم ومداهمة مسكنه لضبط السلاح النارى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم منشأة ناصر وبصحبتهم قوة أمنية من ضبط المتهم، وبتفتيش منزل المتهم عثر على السلاح النارى "مطموسة الأرقام "و5 طلقات.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف بحيازته للسلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 4163 لسنة 2016 جنح القسم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق.