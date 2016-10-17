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هبوط أسعار النفط بسبب زيادة عدد الحفارات الأميركية

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هبوط أسعار النفط بسبب زيادة عدد الحفارات الأميركية هبوط أسعار النفط بسبب زيادة عدد الحفارات الأميركية

النفط الأمريكي – أرشيفية

هبطت النفط في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، نتيجة زيادة عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة، وارتفاع إنتاج أوبك لمستوى قياسي، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، والذي قد يُضعف الطلب على الوقود.

كما هبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 32 سنتًا إلى50.03 دولار للبرميل عند الساعة (00:30 بتوقيت غرينتش) بالمقارنة مع مستواه عند الإغلاق السابق.

وقال تُجار، إن” خام غرب تكساس هبط بسبب زيادة أخرى في نشاط التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة”.

كما قالت شركة “بيكر هيوز” لخدمات الطاقة، يوم الجمعة، إن شركات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة أضافت أربعة حفارات في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر.
> وكان هذا الأسبوع السادس عشر على التوالي الذي لم يشهد فيه عدد الحفارات أي تراجع مما يشير إلى زيادة حجم الإنتاج المتوقع.

وهبطت – أيضًا – أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 20 سنتًا عن آخر سعر إغلاق إلى 51.75 دولار للبرميل.

وقال تًجار إن” برنت تأثر بارتفاع إنتاج أوبك إلى مستوى قياسي، حيث سجل إنتاج المنظمة مستوى قياسيًا بلغ 33.6 مليون برميل من النفط الخام يوميًا في سبتمبر”.

 سكاي نيوز

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