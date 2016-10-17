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«البشمركة» تسيطر على قرى شرقي الموصل

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«البشمركة» تسيطر على قرى شرقي الموصل «البشمركة» تسيطر على قرى شرقي الموصل

أرشيفية

أعلنت قوات البشمركة، السيطرة على قُرى عدة شرقي مدينة الموصل، اليوم الإثنين، التي تشهد عملية عسكرية واسعة بدعم من قوات التحالف لاستعادتها من تنظيم داعش.

وذكرت البشمركة، أن قواتها سيطرت على قرى :”شاقولي، البدنة الكُبرى، والبدنة الصغرى”، فيما تمكنت من قطع الطريق الرئيس الرابط بين الموصل وإربيل، بينما تتجه إلى مفرق الحمدانية الذي يبعد مسافة 10 كيلومترات عن مدينة الموصل.

بدأت قوات البيشمركة الكردية، صباح اليوم، هجومًا بريًا واسعًا على محور الخازر شرقي الموصل، ضمن العملية التي يقودها الجيش العراقي بدعم دولي لتحرير المدينة من تنظيم داعش.

وأفاد بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة في إقليم كردستان، بأن “أكثر من 4 آلاف مقاتل من قوات البيشمركة يشاركون في هذه العملية من ثلاثة محاور بغرض تنظيف القرى في محور خازر، وبحسب الاتفاقية التي وقعت سابقًا بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية”.

ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس العراقية حيدر العبادي، اليوم، انطلاق معركة الموصل لاستعادتها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت القوات الأميركية، قصفت بصورايخ ذكية مواقع لداعش في الموصل انطلاقًا من قاعدة القيارة، في الوقت الذي بدأت القوات العراقية بقصف بري لمعاقل التنظيم الإرهابي، مدعوما بغطاء جوي وغارات تشنها قوات التحالف لاستعادة المدينة من قبضة التنظيم.

وقالت مصادر عراقية من أرض معركة استعادة الموصل، إن خط الدفاع الأول لعناصر داعش في محور بعشيقة قد انهار مع تقدم للقوات العراقية المشتركة.

 سكاي نيوز

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