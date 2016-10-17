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طرح وحدات سكنية غير مدعومة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى قريبا

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طرح وحدات سكنية غير مدعومة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى قريبا طرح وحدات سكنية غير مدعومة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى قريبا

>كتب أحمد حسن

أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، أنه من المقرر أن يتم طرح محور جديد من محاور الإسكان الاجتماعى غير مدعوم فى عدد من المدن الجديدة فى مقدمتها القاهرة الجديدة.

 

وأضاف المهندس صلاح حسن، لـ"اليوم السابع" أنه جارى حصر المدن الجديدة التى يوجد بها أراض لتنفيذ هذه الوحدات، لافتا إلى أن مساحة الوحدات ستتخطى الـ90 مترا، كاملة التشطيب.

 

وأوضح أن مبلغ جدية الحجز سيصل لـ15 ألف جنيه، على أن يدفع المتقدم مبلغ 25% من قيمة الوحدة عند التعاقد، وهناك إمكانية لتقسيط المبلغ المتبقى لأكثر من مدة.

 

وأشار رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، أن تسليم هذه الوحدات سيكون بعد عام من طرح الوحدات، لافتا إلى أن عملية التنفيذ ستتم بعد عملية الطرح وذلك لمعرفة عدد المتقدمين وبناء وحدات سكنية لهم.


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