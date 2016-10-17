إنذار.. صابون التجميل يدمر خلايا البشرة

قالت " مها سامى" أستاذة التجميل إن قطع صابون التجميل التى تحتوى على كثير من مادة الصوديوم، والروائح الزكية النفاذة، تدمر خلايا البشرة وتصيبها بالجفاف، وتجعلها أكثر عرضة للإصابة بالشيخوخة مبكرا .

وأضافت :"على كل فتاة أن تتعرف على نوع بشرتها قبل التفكير فى التنظيف فكل نوع تختلف طريقته عن الأخرى، وذلك للوصول إلى أفضل النتائج والبعد عن الأضرار".

الغسول أفضل من الصابون:

اختيار الغسول الملائم لنوع البشرة يعتبر حجر الأساس الذى يبنى عليه صحة البشرة وحيويتها، وعند الاختيار يجب الابتعاد عن الأنواع اليومية المقشرة ، ويكون المقشر للاستعمال مرة واحدة أسبوعيًا.

كيفية تنظيف البشرة من أدوات التجميل :

تقول " مها سامى": "من الأخطاء الشائعة أن تقوم الفتاة بتنظيف بشرتها من المكياج بواسطة الغسول، ولكن الأفضل اختيار نوع "تونك" مناسب لنوع البشرة، وبعد التأكد من إزالة جميع أجزاء المكياج يمكن استخدام الغسول".

قناع الجيلاتين باللبن لبشرة صحية :

> وتنصح دكتورة التجميل بالقيام بعمل قناع من مواد طبيعية لإكساب البشرة صحة وحيوية ويكون مرة أسبوعيا، ويكون عبارة عن ملعقتين من الجيلاتين وملعقتين من الحليب، تخلط المقادير جيدا وتوضع لثوان داخل الميكرويف، ثم تفرد على البشرة، يترك القناع ليجف ثم يفرك للحصول على نظافة من الأعماق.