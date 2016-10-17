بالصور.. بعثة "الزمالك" تغادر مطار القاهرة وسط تدابير أمنية مشددة

أشرفت قوات الأمن بمطار القاهرة الدولى على إجراءات خروج وتأمين بعثة الفريق الأول لنادى الزمالك بعد وصولها من جنوب أفريقيا ومشاركتها فى ذهاب النهائى الأفريقى، والذى انتهى بهزيمته بثلاثية من فريق نادى صن داونز الجنوب أفريقى.

وتم إنهاء إجراءات وصول البعثة وسط تدابير أمنية مشددة واستعدادات أمنية وانتشار واسع لرجال الأمن داخل وخارج صالة الوصول الدولى، كما تم نشر مجموعات من القوات الخاصة خارج الصالة لمنع أى احتكاك بالفريق.

والتقط أفراد البعثة الصور التذكارية مع عدد من العاملين داخل المطار والمستقبلين والركاب وسط حفاوة وتشجيع من الجميع بتعويض الخسارة فى مرحلة إياب البطولة.

وكانت البعثة قد وصلت على متن رحلة مصر للطيران رقم Ms840 والقادمة من جوهانسبرج، وتم إنهاء إجراءات بمعرفة فرق متخصصة من إدارة الجوازات بالمطار ورجال الإدارة المركزية للجمارك.