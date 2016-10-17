مدير تعليم محايل يوجه بإخلاء مدرسة الإحسان لخطورتها

وجه مدير التعليم في محايل عسير منصور آل شريم بإخلاء مبنى مدرسة الإحسان بمحافظة بارق والبدء في صيانته فوراً حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين والإداريين.

كما ووجه بانتظام الطلاب خلال الفترة المسائية في مبنى مجمع جعفر بن أبي طالب الإبتدائي والنووي المتوسط ريثما يتم الانتهاء من صيانة مبنى المدرسة.

ووقف آل شريم على تجهيزات مجمع مدرسة جعفر بن أبي طالب الابتدائية والنووي المتوسطة بمحافظة بارق والذي كان تحت الترميم والصيانة في الفترة الماضية، وذلك تمهيداً لانطلاق الدراسة في المبنى واطمئن على أوضاع المبنى وحجر الدراسة ودورات المياه والمقصف المدرسي.

وقام بجولة على المبنى بعد انتهاء عمليات الصيانة والترميم يرافقه وفد إداري مكوّن من مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية حامد الشمراني، ومدير مكتب التعليم ببارق علي البارقي، ومدير المشروعات عضون الأحمري.

وقد حث آل شريم على ضرورة العمل على تهيئة الأجواء ومتابعة وتجهيز كل ما يتعلق بمستقبل الطلاب داخل المبنى المدرسي وإعداده ليكون بيئة مناسبة قبل أن يتوجهوا لمقاعد الدراسة.