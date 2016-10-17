ناتالي بورتمان تشق طريقها نحو الأوسكار

تمكنت الممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان Natalie Portman من تسليط الضوء عليها وجذب أنظار وإهتمام المراقبين الذين تكهنوا بإمكانية حصولها على جائزة أوسكار عن أحدث أدوارها في الفيلم Jackieالذي تجسد فيه شخصية جاكلين كينيدي Jackline Kennedy.

الفيلم الذي عرض هذا الأسبوع في إطار مهرجان نيويورك تؤدي بورتمان، البالغة من العمر 35 عاماً، دور جاكلين كينيدي في الأيام التي تلت مباشرة إغتيال زوجها عام 1963.

وكانت بورتمان قد حصلت بالفعل على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 2010 عن فيلم Black Swanالذي جسدت فيه دور راقصة باليه.



هذا، واعتبر المراقبون والنقاد أن أداء بورتمان للدور الذي تتضارب فيه المشاعر من الحزن والغضب وفقدان الإيمان يجعلها من بين أبرز المتنافسين في موسم جوائز هوليوود الذي يبلغ ذروته بحفل توزيع جوائز الأوسكار في فبراير/شباط.

ويعرض فيلم Jackieفي دور العرض السينمائي الأمريكية في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.

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