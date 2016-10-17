أمن البحيرة يضبط 1724 طن أرز شعير قبل بيعها بالسوق السوداء

قال اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، إن إجمالى الأرز الذى تم ضبطه داخل شونة بإيتاى البارود لتخزينها تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء بالبحيرة بلغ 1724 طنا، وفقا للجنة المشكلة من التموين والزراعة وجهات أخرى.

وكانت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، تمكنت الخميس الماضى، من ضبط كمية كبيرة من الأرز الشعير داخل شونة بإيتاى البارود تم تخزينها تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بالبحيرة.

وشن رجال مباحث التموين فى البحيرة، حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط " وائل ح ا " المدير المسئول عن شونة أرز ببندر إيتاى البارود، وبداخلها كمية هائلة من الأرز الشعير تم تخزينها تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء بالبحيرة.

وبالعرض على المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة إيتاى البارود بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام الأول لنيابات جنوب دمنهور قرر تشكيل لجنة من مباحث التموين والزراعة ومندوب من الدمغة والموازين لحصر الكمية المضبوطة بالكامل قبل إصدار أى قرار بشأنها.