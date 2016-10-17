سعر الذهب اليوم في مصر، حيث ما زالت أسعار المعدن الأصفر في ارتفاعات مستمرة، وفي انخفاضات حادة في بعض الأوقات، حيث فقد الذهب 40 جنيه من قيمته للجرام الواحد خلال يومين، إلى أن الشكل العام لأسعار المعدن الأصفر يعتبر كبير جدا، حيث تجتاح محلات الصاغة حالة من الجمود والركود، مع وجود عزوف وامتناع شديد من جانب المواطنين عن شراء الذهب بهذه الأسعار المبالغ فيها.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17/10/2016

1 عيار 18 436 جنيه

2 عيار 21 510 جنيه

3 عيار 24 583 جنيه

4 الجنيه الذهب 4080 جنيه

5 أوقية الذهب 1250 دولار

شبكةعيونالإخبارية

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