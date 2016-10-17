أخبار عاجلة

بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
الصحة بالدقهلية ترسل "100 كيس دم" لـ"جرحى تفجير كنيسة طنطا" -
مصدر أمني بالغربية: ضبط 14 مشتبهًا بهم في ارتكاب تفجير كنيسة طنطا -
أحد أقارب شهيدة الشرطة ناس من كل الدنيا جايين يعذونا منعرفهمش -
وقفة صامته امام نقابه الصحفيين حدادا علي ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17/10/2016

Google+ Print
سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17/10/2016 سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17/10/2016

اليوم في ، حيث ما زالت المعدن الأصفر في ارتفاعات مستمرة، وفي انخفاضات حادة في بعض الأوقات، حيث فقد الذهب 40 جنيه من قيمته للجرام الواحد خلال يومين، إلى أن الشكل العام لأسعار المعدن الأصفر يعتبر كبير جدا، حيث تجتاح محلات الصاغة حالة من الجمود والركود، مع وجود عزوف وامتناع شديد من جانب المواطنين عن شراء الذهب بهذه الأسعار المبالغ فيها.
سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 17/10/2016
1  عيار 18  436 جنيه
2  عيار 21  510 جنيه
3  عيار 24  583 جنيه
4   الجنيه الذهب  4080 جنيه
5  أوقية الذهب  1250 دولار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

الاتحاد السكندري: نثق في حكام مصر

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي معزيًا السيسي: الشعب المصري قادر على هزم الإرهاب

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

خالد الجندي: «مصر دولة قبطية بمسلميها ومسيحييها»

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر

صور| محافظ دمياط يلتقي مفوض شركة أفيك الصينية بمصر