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تربية دمياط تنظم اليوم المؤتمر السنوي الـ20 والدولى الأول لتطوير التعليم

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تربية دمياط تنظم اليوم المؤتمر السنوي الـ20 والدولى الأول لتطوير التعليم تربية دمياط تنظم اليوم المؤتمر السنوي الـ20 والدولى الأول لتطوير التعليم

>عبده عبد الباري

تعقد كلية التربية بجامعة دمياط اليوم الاثنين المؤتمر السنوى العشرين والدولى الأول لكلية التربية بعنوان "تطوير سياسات وبرامج مؤسسات التعليم العالى فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة" يومى 17، 18 أكتوبر 2016 بمقر كلية التربية برئاسة الدكتور السيد محمد عبد المجيد – عميد الكلية.

وسيتم خلال فعاليات المؤتمر على مدار اليومين عرض الرؤى العلمية والمنطلقات الفكرية للنهوض بالتعليم العالى (سياسات، وبرامج، ومعايير)، والتى من شأنها تحديد موقع مؤسسات التعليم العالى على الخريطة الإقليمية والعالمية، وتقليل الفجوة بما يساهم فى تحقيق التنمية المأمولة بما يضمن مستقبل جديد للأجيال القادمة عن طريق أداء متميز وفعال لمؤسسات التعليم العالى لدورها الرئيسى والمرتبط بتحقيق التنمية الشاملة، ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ممدوح نعمة الله – القائم بعمل رئيس جامعة دمياط.

 

 


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