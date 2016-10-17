سائق نقل يهتك عرض 3 طلاب بينهم سوريان بأكتوبر

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل تحقيقات نيابة أول أكتوبر فى واقعة هتك عرض 3 طلاب بينهم اثنان سوريان الجنسية تتراوح أعمارهم ما بين 8 : 9 سنوات، بمدينة 6 أكتوبر، والمتهم فيها "م.ع" سائق باحدى شركات النقل فى العقد الخامس من العمر.

كشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار إيهاب العوضى وكيل أول النيابة، أن المتهم يدعى "م.ع" 42 عاماً ويعمل سائق بأحدى شركات النقل، ويقيم بمفرده بشقة سكنية مؤجرة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وأنه اصطحب الأطفال يوم الواقعة إلى داخل شقته وفق ما كشفت تحريات المباحث، وأجبرهما على خلع ملابسهم وتعدى عليهم جنسياً.

استمعت النيابة لأقوال الأطفال المجنى عليهم والذين أكدوا فى التحقيقات، بأن المتهم اصطحبهم إلى داخل شقته فى الطابق الرابع من العقار الذى يقطنون به، بعدما طلب منهم غسل أيديهم من أثار الاتساخ التى بدت عليها نتيجة لعبهم الكرة، بعدها أدخلهم حجرة مغلقة وطلب منهم خلع ملابسهم السفلية وتعدى عليهم جنسياً عنوة، وأدلوا باوصاف تفصيلية للمنزل الذى شهد الواقعة.

كما استمعت النيابة لأقوال عدد من الجيران وشهود العيان حول الواقعة، والذين أكدوا على مشاهدتهم الأطفال وهم يدخلون منزل المتهم يوم الواقعة، وحينما تاخرو فى الخروج، شكوا فى الأمر ما دفعهم لأخبار أسرهم بعدها تجمعوا وظلوا يطرقوا الباب حتى فتح المجنى عليه وخرج الأطفال وعلموا حينها انه تعدى عليهم جنسياً ودفعهم ذلك لتحرير محضر بالواقعة.

وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة، وأكد أن اسر المجنى عليهم لفقوا له الاتهام بسبب خلافات قديمة بينهم، نتيجة قيام الأطفال بلعب الكرة أمام منزله ما سبب له الأزعاج، فدفعه ذلك لأن ينهرهم ويتعدى عليهم بالضرب.

فيما أمرت النيابة بالتحفظ على قطع من ملابس الأطفال المجنى عليه والتى بها قطرات من منى المتهم، وارسالها للمعمل المختص لفحصها، كما أمرت بعرض الأطفال على فريق من الطب الشرعى لتوقيع الكشف عليهم، وأخذ مسحة شرجية لهم لتحليلها، وأمرت بحبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.