بدء تنفيذ قرارات قروض الإسكان الجديدة في أبوظبي

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بدأت هيئة أبوظبي للإسكان تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والخاصة بالدفعة الجديدة من قروض الإسكان للمواطنين، والبالغ عددهم 1250 مستفيداً بقيمة مليارين وثلاثمائة وعشرة ملايين درهم، وتغطي هذه الدفعة من القروض احتياجات ومتطلبات المواطنين في بناء مساكنهم أو استكمالها وذلك في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.

جاء اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لهذه الدفعة من قروض الإسكان حرصاً من القيادة الحكيمة لتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، وتأمين السكن الملائم لهم ولأسرهم، وتوفير أعلى مستويات المعيشة التي تنسجم مع التنمية التي تشهدها الدولة، مما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

ويستفيد من هذه الدفعة من القروض نحو 400 مواطن من منطقة الشامخة جنوب، و200 مواطن من شعبة الوطاة في مدينة العين،، و650 موزعين على عدة مناطق في إمارة أبوظبي، تماشياً مع خطة الهيئة لإحياء المدن السكنية الجديدة، بعد الانتهاء من البنية التحتية لهذه المناطق، إذ يعد مشروع جنوب الشامخة من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها حكومة أبوظبي.

ولتسهيل إجراءات البناء وفق مستويات الجودة المطلوبة وفي إطار الوقت والميزانية المحددين توفر هيئة أبوظبي للإسكان ضمن مبادرة بيتي نحو 89 تصميماً سكنياً تقدم تصاميم لمساكن معتمدة معمارياً من الجهات المعنية، إذ تتيح مبادرة «بيتي» لمستفيدي القروض إمكانية اختيار تصاميم المسكن الحاصلة على الموافقات المسبقة مع مساحات داخلية يمكن تهيئتها لتتناسب مع حجم الأسرة واحتياجاتها، حيث تتيح المخططات المعمارية واجهات بأنماط متعددة تتراوح بين الحديث والأندلسي والإسلامي والتراثي.

ترسية مشروع

كما أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن ترسية مشروع إسكان المواطنين في منطقة الهير بمدينة العين بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، حرصاً من القيادة الحكيمة على تأمين السكن المناسب للمواطنين.

ويشمل مشروع الهير السكني الذي يقع على طول الطريق السريع الرئيسي من العين إلى دبي 300 وحدة سكنية وبقيمة 687 مليون درهم، ويمتد المشروع على مساحة 153 هكتاراً، ويتضمن أعمال الطرق والبنية التحتية والخدمات.

بالإضافة إلى إنشاء الفلل السكنية وفق معايير «استدامة» على تصنيف اللؤلؤ، منها 300 قطعة أرض سكنية تبلغ مساحة كل قطعة 2025 متراً مربعاً (45 في 45)، بالإضافة لثلاثين قطعة أرض بمساحة 3600 متر مربع (60 في 60) لكل قطعة، ومحلات تجارية بمساحة 2900 متر مربع ومسجدان بمساحة (2700 متر مربع، و900 متر مربع).

وحرصت هيئة أبوظبي للإسكان على أن يكون المشروع وفق أحدث التصاميم والمعايير، بهدف توفير الراحة الكاملة للمواطن المستفيد، وبما يلبي تطلعات الأسرة الإماراتية، حيث يتضمن المشروع بناء مساجد ومدارس ومراكز تجارية وحدائق وجميع الخدمات العامة التي يحتاج إليها السكان، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة القاضية بإنشاء المساكن ضمن أعلى المعايير المعمارية التصميمية، وبما يتناسب مع مستوى المعيشة للأسرة الإماراتية، وذلك من خلال توفير البنية التحتية المستدامة في المجمعات السكنية.

شكر وتقدير

وتقدم سيف بدر القبيسي المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي وإلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان لما يقدمونه للمواطنين خاصة في مجال الإسكان.

وقال إن الاهتمام بإسكان المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم لم يكن يوماً عملية مرحلية بل استراتيجية مستدامة تبنى على المنجزات وتطور الآليات ووسائل التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود وهو تمتع المواطنين بمستوى معيشي مرموق.

وليس أدل على ذلك من القرارات المهمة التي اتخذها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والتي تضمنت اعتماد صرف قروض إسكانية لـ1250 مستفيداً بقيمة مليارين وثلاثمائة وعشرة ملايين درهم، وترسية مشروع إسكان المواطنين في منطقة الهير بالقرب من مدينة العين، بقيمة 687 مليون درهم، وغيرها من مشاريع البنية التحتية والمشاريع التعليمية والخدمية.

25 ٪

يبلغ قرض الإسكان الحكومي في أبوظبي مليوني درهم، ويسدد على أقساط شهرية متساوية بلا فوائد ويعفى المواطن من دفع 25% من إجمالي قيمة القرض الممنوح له عند اكتمال تشييد المسكن إضافة إلى الاستفادة من خاصية الإعفاء لمرة واحدة وبنسب محددة عند قيام المواطن بالسداد المبكر للقرض.

مستفيدون: المكرمة توفر متطلبات الحياة الكريمة للأسر المواطنة

قال عدد من المستفيدين من الدفعة الجديدة من قروض الإسكان، إن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريص على اتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التي من شأنها تعزيز ودعم الحياة الكريمة لأبناء الوطن.

لافتين إلى أن اعتماد دفعة جديدة من قروض الإسكان يؤكد هذا النهج الرائد والحرص المتواصل لحكومة أبوظبي على تبني المبادرات الاجتماعية المتنوعة، بهدف الارتقاء بحياة المواطنين، وتحفيزهم إلى المشاركة بفعالية في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار.

وأكدوا أن الهدف الأساسي لرؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحقيق العيش الكريم والرفاهية للمواطنين، وتسخير جميع الإمكانات لإسعادهم، مما يعود إيجاباً على الاستقرار الأسري ورفاهية العيش الكريم لدى أبناء الإمارات بشكل عام.

تقدير

وعبّر سالم علي سيف عبد الله المحرزي عن تقديره وشكره للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على هذه المكرمة الرائعة التي تستهدف استقرار الأسرة المواطنة ودعم المواطن في بناء مسكنه الراقي.

من جانبه، أكد عبد الرحمن سليمان المربوعي، أحد المستفيدين من قرض الإسكان، أن حكومة أبوظبي تضع ضمن أهم أولوياتها توفير الحياة الكريمة للمواطن، ولذلك نرى سلسلة من المبادرات والمكرمات من توفير أراضٍ وقروض إسكان وميزانيات كبيرة، كلها تصب في مصلحة المواطن ومصلحة الأجيال المقبلة.

بدوره، قال جمعة سالم البلوشي، من مدينة العين، حاصل على قرض السكن: إن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص قروض لنحو 1250 مواطناً، ستسهم في حل مشكلات هؤلاء المواطنين المتعلقة بإيجاد المسكن المناسب.

مكالمة

عبد الله محمد الحمادي، من بين المستفيدين من قرض الإسكان، كان برفقة والدته في مستشفى النور لإجراء بعض الفحوص الطبية بالمستشفى، رن هاتفه، فأخبرته هيئة أبوظبي للإسكان بأنه حصل على القرض، ويمكن مراجعة الهيئة وإحضار الأوراق المطلوبة للحصول على القرض. وقال: هذه المكالمة رسمت البسمة وأجواء الفرح على وجوه الأسرة بكاملها.

من جهته، قال ناصر حمد القبيسي، أحد المستفيدين: نحمد الله على هذه النعمة التي أنعم الله بها على شعب الإمارات، لافتاً إلى أنه سيشرع على الفور بعد الحصول على القرض الميسر في تأسيس الفيلا الجديدة في مدينة محمد بن زايد، ليكون مسكن المستقبل لأسرته المكونة من زوجة وأربعة أولاد.