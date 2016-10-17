64 مفتشاً يقلّصون الباعة المتجولين بالشارقة 90 %

أكد محمد الكعبي رئيس شعبة التفتيش الميداني ببلدية مدينة الشارقة تراجع أعداد الباعة المتجولين بنسبة تزيد على 90%، حيث شددت بلدية مدينة الشارقة رقابتها على الباعة المتجولين والأسواق العشوائية من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو البلدية البالغ عددهم 64 مفتشا على مدار اليوم، استمراراً لدور البلدية في مكافحة الظواهر السلبية التي من شأنها تشويه المنظر العام لإمارة الشارقة والإضرار بصحة الناس.

وقال الكعبي إن البلدية تحكم سيطرتها على الأسواق العشوائية في منطقة الصجعة وبعض المناطق الصناعية الأخرى التي يقوم فيها بعض الأشخاص بإنشاء سوق تجاري عشوائي في مناطق تجمعات العمال وبالقرب من سكناتهم، لبيع الخضار والفاكهة الفاسدة واللحوم والدواجن منتهية الصلاحية، أو التي قاربت على الانتهاء.

لافتاً إلى أن مفتشي شعبة التفتيش الميداني البالغ عددهم 64 مفتشاً يعملون على مدار الساعة ضمن حملات مفاجئة ومدروسة، من خلال ثلاث مناوبات حتى في العطلات الرسمية لمحاصرة هذه الظواهر السلبية والقضاء عليها، حفاظاً على صحة وسلامة السكان.

وأوضح الكعبي أن بلدية الشارقة نفذت العديد من الحملات بالتنسيق مع شرطة الشارقة حتى تقوم كل جهة بدورها على نحو متكامل ويتم تضييق الخناق على كل من يقوم بهذه الممارسات السلبية التي تضر بأمن المجتمع وسلامته، ولاسيما أن معظم هذه الفئات من المخالفين والمطلوبين أمنياً. موضحاً أن دور البلدية يشمل مصادرة البضائع ومن ثم إتلافها.

مناشدة

وناشد الكعبي الجمهور بعدم التعامل مع هذه الفئات المخالفة أو الشراء من هذه الأسواق، خاصة أن البضائع التي يتم ترويجها في هذه الأسواق تشكل خطورة صحية كبيرة عليهم، لأن معظمها غير صالح للاستخدام الآدمي.

ودعا الكعبي الجمهور للاتصال على رقم الخط الساخن993 في حال وجود أية شكوى أو مخالفة.