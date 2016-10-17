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«قانونية استشاري الشارقة» تنظر 17 شكوى

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«قانونية استشاري الشارقة» تنظر 17 شكوى «قانونية استشاري الشارقة» تنظر 17 شكوى

نظرت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الأول الذي عقدته بمقر مكتبة المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع استكمال محاور خطتها ورؤيتها للفترة المقبلة في 17 شكوى تقدم بها عدد من المواطنين وتمت إحالتها إلى اللجنة لدراستها حيث أقرت اللجنة حفظ 4 شكاوى لعدم الاختصاص واتخاذ إجراءاتها في استكمال مختلف الشكاوى لدراستها .

 ترأس الاجتماع عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وحضره أيمن عثمان باروت مقرر اللجنة ومن الأعضاء خليفة محمد بوغانم وشاهين إسحاق المازمي وعبدالله صالح النقبي وعبدالله مراد ميرزا، كما حضر الاجتماع يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس وأمين السر عبدالعزيز بن خادم رئيس قسم الجلسات.

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