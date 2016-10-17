حاكم الشارقة يبحث التعاون مع المعهد البرتغالي للتكنولوجيا

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة صباح أمس وفداً من المعهد البرتغالي العالي للتكنولوجيا، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالوفد البرتغالي في رحاب إمارة الشارقة مشيراً سموه إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارة للشؤون العلمية والثقافية في مختلف المجالات والذي ينفذ من خلال الكثير من المؤسسات والجهات الحكومية والغير حكومية التي تعمل ضمن المجال الثقافي.

وتناول اللقاء سبل التعاون العلمي والأكاديمي بين جامعة الشارقة والمعهد العالي للتكنولوجيا والذي يدعم المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية مما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير البرامج والنظم الأكاديمية لدى الطرفين.

وشهد صاحب السمو حاكم الشارقة عقب لقائه الوفد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الشارقة والمعهد العالي للتكنولوجيا وقعها عن جامعة الشارقة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي وعن المعهد العالي رئيس المعهد البروفيسور أرليندو أوليفيرا.

وترتكز الاتفاقية على تحقيق سبل التعاون من خلال تعزيز تبادل الطلبة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه والتعاون في مجال تطوير المناهج واستحداث برامج أكاديمية جديدة وتعزيز الأنشطة البحثية المشتركة وتبادل المنشورات البحثية والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات البحثية.

وتبادل صاحب السمو رئيس جامعة الشارقة في ختام اللقاء الدروع التذكارية مع وفد المعهد العالي للتكنولوجيا.

حضر اللقاء وتوقيع الاتفاقية الدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية وعدد من السادة أعضاء مجلس أمناء جامعة الشارقة وعدد من نواب مدير الجامعة.