أمل القبيسي تؤكد أهمية دعم أهداف «الفاو»

التقت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي فرانسيسكو روتيللي رئيس جمعية الصداقة الإماراتية الإيطالية خلال زيارة العمل الرسمية التي قامت بها على رأس وفد المجلس إلى الجمهورية الإيطالية واستغرقت أياماً عدة.

وأكدت معاليها أهمية دور وعمل الجمعية في تفعيل وتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، مشددة على الدور المهم والمحوري للمجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الإيطالي في الدفع بهذه العلاقات إلى مجالات أرحب لطبيعة عملها في تطوير المنظومة التشريعية .

تعزيز التعاون

كما بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي مع جوزيه غرازيانو دا سيلفا مدير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والمنظمة في عدد من المجالات، لا سيما تحقيق أهداف المنظمة في توفير الأمن الغذائي والقضاء على الجوع وتفشي مستويات عالية من سوء التغذية في العديد من الدول.

جاء ذلك خلال زيارتها مقر المنظمة بروما، ضمن زيارة العمل الرسمية التي قامت بها معاليها على رأس وفد المجلس إلى الجمهورية الإيطالية.

وفي بداية اللقاء، رحب مدير منظمة الأغذية والزراعية (الفاو) بمعالي الدكتورة القبيسي والوفد المرافق لها، مؤكداً أهمية هذه الزيارة وما حققته من نتائج لا سيما على صعيد مناقشة سبل تفعيل التعاون بين المنظمة والمجلس الوطني الاتحادي، كمؤسسة برلمانية تشريعية تختص بتطوير التشريعات وتتبنى التوصيات المتعلقة بمختلف المجالات خاصة الاهتمام بالبيئة والأمن الغذائي.

فضلاً عن أهمية استغلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة للمجلس في طرح قضايا تهم الإنسانية جمعاء والتي على رأسها محاربة الإرهاب والتطرف والقضاء على الجوع وسوء التغذية والحد من الفقر في مختلف الدول، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات البرلمانية ومبادرات البرلمانيين لتحقيق هذه الأهداف.

إعلان برلماني

كما أكدت أهمية أن تعمل البرلمانات على إقرار ووضع أحكام دستورية وقانونية محددة لضمان تمتع كل شخص في العالم بالحصول على غذاء مناسب وآمن وكافٍ وضرورة أن نعمل والبحث على كيفية تحقيق ذلك.

وطالبت معالي الدكتورة القبيسي بأهمية توسيع التحالفات البرلمانية القائمة لمكافحة الجوع مثل الهيئة البرلمانية لمكافحة الجوع في أميركا اللاتينية والكاريبي وربط التحالفات باستراتيجيات التنمية المستدامة.