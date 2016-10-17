قيادة الدولة تبني إنساناً متسلحاً بالعلم

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن مسيرة التعليم العالي في دولة الإمارات وصلت لمكانة مرموقة وفق أعلى المعايير الدولية وهي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للدولة التي تسعى دائما إلى بناء الإنسان المتسلح بالعلم والمعرفة.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج الدفعة الخامسة لطلبة الجامعة الأميركية في رأس الخيمة وعددهم 77 خريجا وخريجة وذلك على مسرح الجامعة .

وأكد سموه حرصه على حضور تخريج الطلاب الذي يتوج سنوات من البذل والعطاء وتسليمهم درجاتهم العلمية، مشيرا إلى أن الجامعة الاميركية في رأس الخيمة حققت الكثير من أهداف لدعم التنمية الشاملة وتوفير متطلبات سوق العمل في الإمارة من خلال تخصصات تطرحها الجامعة.

وثمن سموه جهود الهيئة التدريسية والإدارية للجامعة التي عملت بإخلاص للوصول بالجامعة للمكانة المرموقة وما حققته من إنجازات ومكانة علمية وأكاديمية.

تهنئة

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الخريجين على جهودهم لطلب العلم والتي تكللت بالنجاح والتفوق .. مؤكدا سموه أن يوم التخريج يعتبر خطوة أولى للخريجين في مسيرتهم المهنية لتحقيق آمالهم وطموحاتهم في الحياة.

وسلم راعي الحفل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي يرافقه البروفيسور حسن حمدان العلكيم الطلبة الخريجين شهاداتهم. حضر الحفل الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.

والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي ومحمد عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا والدكتور تيم ميسكون نائب رئيس هيئة تطوير كليات الإدارة الجامعية إضافة إلى عدد من المسؤولين ومديري الدوائر المحلية في رأس الخيمة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة وأولياء أمور الطلبة الخريجين.