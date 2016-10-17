محمد بن راشد: إنجازاتنا الحقيقية كوادرنا الحكومية المتعلمة والمخلصة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن رسالته إلى شعب الإمارات عن الأجندة الوطنية هدفها ترسيخ الشفافية بين الحكومة وبين الناس، إذ قال سموه إن الأجندة تلخص عمل الحكومة، وتختصر الأهداف التي وضعناها لسعادة شعبنا، والتركيز عليها خلال المرحلة المقبلة أولوية العمل الحكومي وغايته.

وأضاف سموه: «حققت الحكومة على مدى السنوات الماضية إنجازات ضخمة وقفزات كبيرة ومراكز عالمية، ولكن لا يتحرك جميع أعضائها بالسرعة نفسها»، مشدداً سموه: «ننظر دائماً إلى الأمام، ولا نتكئ على المنجزات السابقة، وإنجازاتنا الحقيقية هي كوادرنا الحكومية المتعلمة والمتخصصة والمخلصة».

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، صباح أمس، اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي، الذي عُقد في مدرسة فاطمة بنت مبارك بمنطقة الحمرانية في إمارة رأس الخيمة، بحضور نخبة من أوائل الطلبة في الدولة، لتكون بذلك أول جلسة لمجلس الوزراء يتم عقدها بحضور العامة منذ تشكيله.

تسريع المستهدفات

واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، خطة تسريع مستهدفات الأجندة الوطنية، التي تهدف إلى تركيز الجهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة، للوصول إلى نسبة 100% من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول عام 2021، وقال سموه: «متفائل بتحقيق أهدافنا قبل 2021، ومجلس الوزراء سيتابع فريق العمل التنفيذي المكون من 550 مسؤولاً حكومياً».

وسيتم تشكيل 36 فريقاً متخصصاً على مستوى الحكومة باسم «الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية» لتسريع العمل على الأهداف الوطنية بحلول 2021، حيث تضم الفرق مسؤولين من مختلف الجهات والقطاعات والمستويات.

وسيتم ابتداءً من الأسبوع المقبل تنظيم ورش العمل المتخصصة لهؤلاء المسؤولين، لتعزيز وعيهم بالمستهدفات وآليات تحقيقها، حيث تشمل الأجندة الوطنية 52 هدفاً محدداً في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمجتمع والبنية التحتية والاقتصاد والبيئة والأمن والعدل والسلامة.

نشر تقارير الأداء

كما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بنشر تقارير أداء الحكومة المتعلقة بالمؤشرات الوطنية في وسائل الإعلام بصورة دورية، وذلك حرصاً منه على ترسيخ مبدأ الشفافية والمحاسبة، مؤكداً سموه أنه يمنح صلاحية كاملة لفريق العمل الخاص بخطة تسريع مستهدفات الأجندة الوطنية، للاستعانة بأي موظف في أي جهة اتحادية لضمه لفريق العمل، وبما يضمن الوصول إلى الأهداف المنشودة.

وتوجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بكلمة إلى الطلبة المتميزين من حضور الاجتماع، حيث قال: «حضوركم اليوم لاجتماعنا تأكيد لالتزام جميع أعضاء المجلس بمستقبلكم، حيث حرصت على دعوتكم لتشاهدوا كيف يعمل مجلس الوزراء كفريق واحد لبناء مستقبل أبناء وبنات الإمارات، فجميع أعضاء مجلس الوزراء الذين تشاهدونهم موجودون لخدمتكم وخدمة إخوانكم، وبناء بيئة تستطيعون من خلالها تحقيق أحلامكم وطموحاتكم».

وأضاف سموه: «كل شخص في الإمارات له عمل وعليه واجب يؤديه، وأنتم وظيفتكم وعملكم أن تتفوقوا في دراستكم وتعليمكم، ونحن نعمل من أجلكم، ونريدكم أنتم أيضاً أن تعملوا من أجل أنفسكم، ركزوا في دراستكم، وحافظوا على منجزات الإمارات».

وقد دوّن سموه عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عقدنا اليوم جلسة لمجلس الوزراء بمدرسة فاطمة بنت مبارك برأس الخيمة، ودعوت مجموعة من الطلاب الأوائل إلى حضور الاجتماع».

وأضاف: «حضور الطلاب اجتماع مجلس الوزراء هو لتأكيد التزام جميع أعضاء المجلس بالعمل من أجلهم ومن أجل مستقبلهم». وقال سموه: «أكدت للطلاب أثناء الاجتماع أننا نعمل من أجلهم ومن أجل جميع أبناء وبنات الإمارات، ونريدهم أن يركزوا في تفوقهم العلمي من أجل مستقبل بلدهم».

مكتب اتصال

وفي سياق أجندة مجلس الوزراء، وافق المجلس خلال جلسته على إنشاء مكتب اتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في منطقة الخليج العربي، وصادق على الاتفاق الخاص به، وسيكون مقره في أبوظبي، حيث يأتي ذلك ضمن إطار التعاون المستمر مع الأمم المتحدة، بهدف تعزيز المساواة بين المرأة والرجل وتمكين المرأة، وتقديم المساعدة التقنية لدعم جهود الحكومات الوطنية في مجلس التعاون الخليجي في هذه المجالات.

وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس الحساب الختامي الموحد لمجموعة بريد الإمارات عن السنة المالية 2015.

وفي الشؤون الحكومية، وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة عدد من الموضوعات والسياسات الحكومية، منها مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ومناقشة موضوع سياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وموضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، إلى جانب موضوع التنافسية والإحصاء.

كما استعرض المجلس، خلال جلسته في التقارير الحكومية، تقرير البيانات المالية لإحصاءات مالية الحكومة الموحد للدولة للسنة المالية 2015، وتقريراً عن الحسابات المالية الختامية للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن السنة المالية 2014.

وفي العلاقات الدولية، صادق ووافق المجلس على عدد من الاتفاقات الدولية، شملت التصديق على الاتفاق الإطاري بين حكومة الدولة وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، للتعاون في مجال الملاحة الجوية واستكشاف واستخدام المجال الجوي والفضاء الخارجي للأغراض السلمية، إلى جانب 4 اتفاقات في المجال الاقتصادي والفني، وخمسة اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية، ودعم علاقات الصداقة مع دول العالم.

فرحة اللقاء

كلمات أصوغها بمشاعر الفخر وفرحة اللقاء، يوم لن أنساه في حياتي، تاريخ ترسخ في ذهني، السادس عشر من شهر أكتوبر، في هذا اليوم وفي هذا التاريخ كان لي الفخر والشرف لحضور اجتماع مجلس الوزراء بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والاستماع إلى حديثه ونصائحه ومشاهدته في إدارة فريق عمله.

التميز، الإنجاز، الإبداع، السرعة والاختلاف، جميعها سمات توحي بأربع كلمات، ألا وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد دعانا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في هذا الاجتماع للعمل والإنجاز وطلب العلم والمعرفة لرفعة هذا الوطن، لذلك نعاهدك يا صاحب السمو، على تحقيق المراكز العليا والمتقدمة لهذه الدولة التي التزمت بالمركز الأول، وعلى ترسيخ طاقتنا في التأثير الإيجابي والحفاظ على مسيرة «البيت متوحد»، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، ألا وهي أن نكون ضمن أفضل دول العالم.

بشاير علي سعيد الشحي - الحادي عشر المتقدم مدرسة الماسة للتعليم الثانوي