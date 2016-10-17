محمد بن راشد يحضر مأدبة غداء أقامها سعود بن صقر في رأس الخيمة

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مأدبة الغداء التي أقامها تكريماً لسموه بمناسبة انعقاد جلسة مجلس الوزراء في مدرسة فاطمة بنت مبارك برأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة.

وحضر المأدبة، ظهر أمس، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، إلى جانب عدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين.