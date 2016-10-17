انطلاق المناورات المشتركة «جسر 17» البحرية بين السعودية والبحرين

انطلقت اليوم بميناء الشيخ سلمان بمملكة البحرين مناورات "جسر 17" التمرين البحري الثنائي المختلط بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكية البحريني.

وأوضح قائد السفينة المشاركة المقدم البحري الركن أحمد بن عبدالعزيز الصالح أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى القدرة القتالية والأداء الاحترافي في جميع أنواع العمليات البحرية وتوحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة وتعزيز إجراءات إدارة المعركة البحرية، كذلك تسهم تدريبات الزيارة والتفتيش في حماية المياه الإقليمية وصد أي عدوان.

وبين المقدم البحري الركن أحمد بن عبدالعزيز الصالح أهمية هذا التمرين حيث أنه يجسد التعاون الأمني والبناء بين البلدين لرفع الكفاءة والحس الأمني والقتالي لدى القوتين في ضوء ما تمتلكه البحرية الملكية في الدولتين من كوادر ومعدات متطورة وما تحتاج إلية من تبادل الخبرات من ناحية التدريب والإتقان القتالي والتقني والمعلوماتي.

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