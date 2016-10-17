مدمرة أميركية تتعرض لهجوم صاروخي من أراضٍ يسيطر عليها الحوثيون

تعرضت مدمرة أميركية في البحر الأحمر لقصف صاروخي من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في ثالث محاولة من نوعها منذ الأربعاء الماضي.

وقال قائد عمليات البحرية الأميركية الأدميرال جون ريتشاردسون: إن صواريخًا من طراز كروز أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن الليلة الماضية باتجاه المدمرة (USS Mason)، فيما اتخذت المدمرة تدابير دفاعية ونجحت في تلافي الصواريخ، وأضاف المسؤول الأميركي أن وزارة الدفاع الأميركية بصدد تقييم الوضع وأن كل السفن الأميركية الموجودة في المنطقة سالمة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت الخميس أن الولايات المتحدة قصفت مواقع رادار للمتمردين الحوثيين في اليمن بهدف حماية سفنها، وتم تنفيذ الضربات بعد هجمات استهدفت سفنا أميركية من دون أن تصيبها، ونسبت إلى الحوثيين.

وبحسب مسؤولين في البنتاغون، فإن ضرب مواقع الرادار لا تقضي على تهديدات الحوثيين للسفن الأميركية أو لسفن دول أخرى في البحر الأحمر، ويشكل القصف الأميركي بواسطة صواريخ "توماهوك" التي تم إطلاقها من المدمرة "يو اس اس نيتز"، بمثابة أول تدخل عسكري مباشر للولايات المتحدة ضد الحوثيين.

من جهة أخرى، صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية بأنها اطلعت على نتائج التحقيق التي أعلنها الفريق المشترك للتحقق من الحوادث في اليمن، وتقدر الجهد الذي بذله أعضاء الفريق وتأخذ بعين الاعتبار ما جاء فيه من معلومات وتؤكد حرصها للكشف عن ملابسات الحادث عند اكتمال تحقيقاتها الداخلية.

وقال المسؤول حسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية "تعلن الوزارة ورئاسة الأركان في الوقت نفسه أنه لم يصدر أي تصريح خلاف هذا البيان بشأن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق في حادثة الصالة الكبرى وأن كل الوحدات والمراكز تابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وأن التحقيقات مازالت جارية وسيتم نشر نتائج التحقيقات للرأي العام".