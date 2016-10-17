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أمير الكويت يحل مجلس الأمة

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أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس مرسوما بحل مجلس الأمة، غداة إعلان رئيس المجلس مرزوق الغانم تأييده إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وأوردت وكالة "كونا" إن الشيخ صباح اعتمد قرار حل مجلس الأمة "نظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعاكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير.

وكان الغانم قال السبت إن البلاد تمر بمرحلة "دقيقة واستثنائية"، وتشهد "تحديات أمنية إقليمية واقتصادية وداخلية وخارجية". وأضاف "هذه المرحلة لن نستطيع تجاوزها ما لم يكن هناك فريق حكومي جديد.. والعودة إلى صناديق الاقتراع"، وأصدر الشيخ صباح المرسوم إثر اجتماعه مع رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والذي رفع إليه مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إثر جلسة استثنائية عقدتها أمس.

ولم يحدد المرسوم موعدا لإجراء الانتخابات. وبموجب الدستور، يفترض إجراء انتخابات نيابية مبكرة في غضون شهرين من الحل. وكانت الفترة التشريعية الحالية تمتد حتى نهاية يوليو 2017.

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