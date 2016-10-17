الاجتماع الرباعي في لندن يؤيد جهود ولد الشيخ ويرفض الخطوات الأحادية للانقلابيين

وزير الخارجية البريطاني يستقبل الجبير (واس)

صدر امس بيان مشترك عن حكومات المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، عقب اجتماع عقد في لندن أمس، لبحث الوضع في اليمن، فيما يلي نصه:

اجتمع وزراء خارجية المملكة المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في لندن يوم 16 أكتوبر مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقد أعرب الوزراء عن تأييدهم القوي لجهود المبعوث الخاص، وخطته التي سوف يطرحها في أسرع وقت ممكن على كلا الجانبين، والتي تتضمن خارطة طريق تعطي رؤية واضحة بشأن الخطوات الأمنية والسياسية اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع. واتفق الوزراء على الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية وإنهاء الصراع.

ودعا الوزراء كذلك كافة الأطراف اليمنية للعمل بعزم مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة استنادا إلى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ويتعين على كافة الأطراف إبداء المرونة والرغبة بتقديم تنازلات. كما أن الخطوات أحادية الطرف، بما فيها الخطوات التي اتخِذت في صنعاء لتشكيل مؤسسات سياسية، تتنافى مع الحل السلمي، ولن تُعطى أي شرعية.

وقد أعرب الوزراء كذلك عن قلقهم بشأن الوضع الاقتصادي في اليمن، بما في ذلك استقلالية البنك المركزي، ودعوا كافة الأطراف لاحترام وحدة الحكومة وسلامة المؤسسات المالية والحفاظ عليه.

وشارك وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في الاجتماع.

الى ذلك رأس وزير الخارجية أمس، وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع حول سورية الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت، ووزير الخارجية البريطاني برويس جونسون، بالإضافة إلى مسؤولين من ألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي والأردن والإمارات وتركيا.

كما عقد الجبير لقاءً ثنائيًا مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وزير الخارجية خلال لقائه نظيره الفرنسي (واس)