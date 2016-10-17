«أمانة المدينة» تكثف جهودها لتصحيح وضع أسواق المواشي والأعلاف

افتتح وكيل أمين المدينة المنورة م. حمزة سبية، مركز الخدمات بأسواق النفع العام بنطاق بلدية أحد، بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

وعقب الافتتاح ومناقشة الخطط المستقبلية لوضع الأسواق، أجرى جولة ميدانية على مرافق سوق الأغنام والمواشي والأعلاف والحراج، بعد أن قامت البلدية مؤخرا بمجهودات بارزة في أعمال النظافة ورفع السيارات الخربة والمهملة بالتنسيق مع إدارة المرور، وتنظيم المرافق وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية للمستثمرين ومرتادي الأسواق من تبعات رمي المخلفات بشكل عشوائي والبروزات، فضلا عن قيامها بحجز عدد كبير من المواشي وتسليم العمالة لوحدة الضبط وتغريمهم لقاء مخالفتهم، وفي نهاية الجولة تسلم المجلس تقريرا عن نسبة الإنجاز النصف سنوية للبلدية في سوق المواشي والأعلاف.

من جهته، أفاد رئيس المجلس البلدي عيسى السحيمي بأن مشاركة المجلس تأتي في إطار الشراكة بين المجلس والأمانة والبلديات الفرعية بالوقوف على نتائج تقرير الزيارة الميدانية السابقة للفريق المكلف من المجلس، برئاسة عضو المجلس مصلح المحمدي، وقد عبر الرئيس عن بالغ سروره بما شاهده من نقلة متميزة، والتي قال عنها إنها ليست الهدف ولكنها المسار الصحيح نحو تحقيق الهدف المنشود والذي لن يتحقق إلا بالتكامل بين كافة الجهات المعنية.