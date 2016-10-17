تدشين فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بحائل

دشّن مدير الصحة بحائل د. فواز الراشد أمس فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية 2016م تحت شعار (المساعدة الأولية النفسية والعقلية للجميع).

وكشف مدير مستشفى الصحة النفسية بحائل د. محمد الرشيدي، أن الفعاليات تستمر لمدة أربعة أيام، وتستهدف جميع شرائح المجتمع للتعريف بقضايا الصحة النفسية ورفع الوعي العام، وتعزيز المناقشات المفتوحة حول الأمراض النفسية، وطرق الوقاية والعلاج.

من جهته، أكد المدير الطبي بمستشفى الصحة النفسية بحائل د. أحمد العوضي، أهمية الاهتمام بالمرضى النفسيين والعناية بهم من خلال الجلسات العلاجية وبعد العلاج، مشيراً إلى أنه حان الوقت لتغيير رؤية المجتمع عن المرض النفسي الذي يعد مرضا كسائر الأمراض التي قد تصيب الجسد.