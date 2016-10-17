جبال أجا حائل تحتضن هواة مغامرات «الهايكنج»

هواة تجاوز عددهم 63 شاركوا في الرحلة

اختتمت يوم امس فعاليات رحلة #هايكنججبالأجا (رياضة المشي داخل الجبال) في جبال أجا بمنطقة حائل والتي قامت بتنفيذها مجموعة دروب العرب، ومؤسسة البراق وبدعم من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة حائل.

الانصاري: إعادة الشباب إلى حياة الأجداد

وقال المؤسس والمدير العام التنفيذي لدروب العرب الدكتور صالح الانصاري، الاستاذ المساعد في طب الاسرة والمجتمع : كانت التجربة مميزة بقطع ٢٠ كم داخل جبال أجا بين منتزه جو وقرية عقدة، وبدأت الرحلة بعد صلاة الفجر وانتهت الساعة الرابعة عصراً، وشارك فيها 63 مشارك من المغامرين والهواة من محبي الهايكنج والمغامرة من أطباء ومهندسين ورجال أعمال وأكاديميين ومثقفين جاءوا من 12 منطقة ومحافظة، بالاضافة الى مقيمين من بعض الدول العربية أصغرهم ١٠ سنوات وأكبرهم ٧٩ سنة وسوف يتم تسويق هذا المنتج على مستوى المملكة.

ومر المشاركون بالرحلة على معالم الحياة الجبلية من مزارع وابنية قديمة ومخازن التمور الحجرية اضافة الى بعض الآثار القديمة، كما تضمنت الرحلة تعليمات وإرشادات حول مهارات الهايكنج وأسس السلامة في المشي الجبلي.

وأكد للرياض الدكتور صالح الانصاري، الاستاذ المساعد في طب الاسرة والمجتمع ان الهدف من هذه الأنشطة هو نشر ثقافة الهايكنج ومشي المسافات الطويلة في الطبيعة وتوجيه أنظار الشباب الى الثراء الهائل للمملكٌة في السياحة والتراث. كما تضيف اليها تجمع اليها تعزيز الصحة والتواصل في جو اجتماعي بين مختلف الأجيال، وتهتم بحب البيئة والتعرف على الطبيعة. كما تهتم بإعادة الشباب الى حياة الأجداد وإحياء التراث، وتعمل على تنشيط السياحة الداخلية ضمن رؤية المملكة 2030

فيما قال خالد السيف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بحائل بأن تنفيذ هذه الرحلة نقلة نوعية للسياحة، ونحث الجميع على ممارسة رياضة المشي في المواقع الطبيعية.