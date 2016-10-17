مصرف الإنماء يحقق أرباحاً بلغت 1٫112 مليون ريال بنهاية الربع الثالث

عبدالمحسن الفارس

أعلن مصرف الإنماء تحقيق أرباح صافية بنهاية الربع الثالث من العام 2016م بلغت 1,112 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016م مقابل 1,084مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2015م بزيادة 28 مليون ريال تمثل ما يقارب 3%، وأوضح المصرف أن أرباح الربع الثالث بلغت 312 مليون ريال مقارنة مع 375 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق ومقابل 409 مليون ريال للربع الثاني من العام 2016م بنسبة انخفاض 24%، ويعود سبب الانخفاض لزيادة مخصصات استثمارات الأسهم خلال الربع الثالث من عام 2016م نظراً لاستمرار انخفاض مؤشر سوق الأسهم منذ شهر أغسطس 2015م.

وعن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016م صرح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف الإنماء الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، أنه في ما عدا الزيادة في مخصصات استثمارات الأسهم المذكورة أعلاه، فإن نتائج الربع الثالث لهذا العام تظهر نمواً جيداً في الأنشطة الرئيسية للمصرف، وعن أداء المصرف خلال الفترة وضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف الإنماء الآتي:

ارتفع اجمالي ايرادات التمويل والاستثمار بنحو 27%، من 1,888 مليون ريال إلى 2,393 مليون ريال، بلغت محفظة التمويل 69,275 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2016م مقارنة مع 53,467 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 30% كما بلغت ودائع الشركاء 77,319 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2016م مقارنة مع 60,377 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 28%.

نمت موجودات المصرف الى 102,937 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2016م مقابل 82,389 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو بلغت 25%، وبلغ صافي الدخل لفترة التسعة أشهر 1,112 مليون ريال مقارنة مع 1,084 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 3%، ارتفعت ربحية السهم خلال فترة التسعة أشهر من العام 2016م إلى 75 هللة للسهم الواحد تمثل 7.5% من القيمة الأسمية مقارنة مع 73 هللة للفترة المماثلة من العام السابق.

وأضاف الفارس أن النتائج الايجابية التي حققها المصرف تعود الى التركيز على الخدمة من خلال تبني مفهوم "نحن نهتم" والذي كان له الأثر الواضح في نجاح العديد من أنشطة المصرف في الفترة الماضية، مضيفاً: عندما أطلقنا (نحن نهتم) العام الماضي، قدمنا التزاماً لشركائنا بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة لشركاء الإنماء مما أسهم في نمو جميع الانشطة الرئيسية للمصرف، وأضحى مصرف الإنماء اليوم يقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة سواءً لشركاء الإنماء من الأفراد أو لقطاع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.