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مؤتمر حول الحماية من الإشعاع في التصوير الطبي.. الثلاثاء

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تُقيم مدينة الملك فهد الطبية ممثلة في قسم الفيزياء الطبية بالتعاون مع الجمعية للفيزياء الطبية الثلاثاء ويستمر لمدة يومين، مؤتمرا دولياً بعنوان "تبرير الاستخدام وأمثلة الممارسات للحماية من الاشعاع في التشخيص والتصوير الطبي بالأشعة السينية والأشعة التداخلية"، في قاعة الاحتفالات الكبرى بالمدينة الطبية.

وبين رئيس اللجنة المنظمة د. مختار الشنقيطي أن المؤتمر سيناقش مع متحدثيه كيفية تنفيذ متطلبات معايير السلامة الأساسية الدولية الجديدة الصادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الحماية من الإشعاع للمرضى والموظفين في الأشعة التشخيصية والتداخلية، تنظيم وتنفيذ برنامج الحماية من الإشعاع في أماكن العمل، لافتاً إلى أنه سيخصص جزء كبير من المناقشات لكيفية تنفيذ متطلبات السلامة في الممارسة السريرية، كما سيتم التطرق للموضوعات المهمة مثل تجنب وقوع إصابات الجلد للمرضى وإصابات عدسة العين للكوادر الطبية في الأشعة التداخلية وتبادل طرق الممارسات الجيدة مع الخبراء والمشاركين من ذوي الخبرة، إضافةً للمساهمة في تحسين معارف المشاركين على أساليب تبرير التصوير الطبي وتحسين الحماية من الإشعاع، والتركيز على اهمية دعم وتطوير نظام التعليم والتدريب المستدام في اطار وطني للحماية من الإشعاع والسلامة في أقسام الأشعة التشخيصية والتداخلية.

وأوضح د. الشنقيطي بأن من سيشارك في تقديم هذه الفعالية هم نخبة من العلماء والخبراء المحليين والدوليين بمشاركة فاعلة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزارة الصحة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والهيئة السعودية للغذاء والدواء، مؤكداً على أن المؤتمر معتمد من الجمعية الأميركية للفيزيائيين في الطب والهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 17 ساعة معتمدة.

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