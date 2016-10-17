الرياض.. تنفيذ برنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي

حمد الشنيبر

تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مشروع "المدارس المعززة للسلوك الإيجابي " في عدد من المدارس المستهدفة خلال الفصل الدراسي الأول للعام 1437/1438هــ. وأكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية حمد الشنيبر أن المشروع لدعم وتنمية السلوك الإيجابي من خلال إيجاد بيئة محفزة وبرامج إرشادية متخصصة وجاذبة تركز على استخدام أساليب علمية تحقق التوافق النفسي ولاجتماعي والتربوي للطالب. واوضح أن آلية تطبيق البرنامج ترتكز على خمسة محاور رئيسية هي رعاية وإنماء السلوك الايجابي وخفض السلوك السلبي من خلال عدد من الأساليب العلمية لتعزيز السلوك الإيجابي، وعقد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة التي تخدم أهداف المشروع, واختيار العناصر التنفيذية بالمشروع المتمثلة في المدرسة والقائد والمرشد، إضافة إلى تحديد التقنيات الحديثة وتوظيفها وآلية تنفيذها في المشروع، وتخصيص جائزة للتميز السلوكي على مستوى الطالب والمدرسة.

ولفت إلى أنه تم بنجاح إقامة الدورة التدريبية الخاصة بالبرنامج بمشاركة مشرفي التوجيه والإرشاد وقادة المدارس والمرشدين الطلابيين في المدارس المستهدفة وفق خطة المشروع التنفيذية، داعيًا مكاتب التعليم إلى متابعة تنفيذ البرنامج في المدارس المرشحة وفق آلياته المحددة وتقييمه من قبل مشرف التوجيه والإرشاد والرفع به إلى إدارة التوجيه والإرشاد في موعد أقصاه 24/2/1438هــ، مشيرًا إلى انه يمكن تحميل الملفات المتعلقة بالبرنامج عبر الرابط (goo.gl/lMiqGB).