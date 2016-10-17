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«غذائي صحة وفن».. معرض بمدارس مكتب النهضة

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أقامت المدارس الابتدائية التابعة لمكتب النهضة (حكومي وأهلي) معرض "غذائي صحة وفن"، وذلك في مدارس أجيال الحضارة بحضور مديرة مكتب النهضة فوزية العطار، وعدد من قادات ومديرات إدارات ومساعدات مكاتب ومشرفات فنيات من داخل المكتب وخارجه.

وقد بدأ البرنامج بكلمة ترحيبية من وحدة الاقتصاد بالضيوف، أعقبتها كلمة فوزية العطار، والتي أشادت بدور المعارض في شحذ همم المعلمات والطالبات وتنمية مواهبهن والسعي إلى التنافس الشريف بينهن، ثم شكرت مشرفات الاقتصاد على جهودهن في إنجاح ودعم المعرض وتحقيق الهدف منه، كما شكرت ملاك مدارس أجيال الحضارة ومشرفيها على استقبالهم للمعرض وضيوفه وبذل كل ما يستطيعون لإنجاحه. تلت الكلمة أنشودة ترحيبية من مدارس المنر الابتدائية ثم كلمة رئيسة وحدة الاقتصاد هدى المرشد، وختم البرنامج بتكريم المدارس الابتدائية المشاركة في المعرض والتي بلغ عددها بقائداتها 52 مدرسة وقائدة والمعلمات 77 معلمة من قبل مديرة المكتب، كما تم تكريم مشرفات وحدة الاقتصاد ورئيسة الوحدة.

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