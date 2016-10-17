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اعتماد الفائزين في مسابقة معايير التميز للمجمعات القرآنية بالرياض

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اعتماد الفائزين في مسابقة معايير التميز للمجمعات القرآنية بالرياض اعتماد الفائزين في مسابقة معايير التميز للمجمعات القرآنية بالرياض

إبراهيم العيد

اعتمد المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض إبراهيم الهدلق مجمعات تحفيظ القرآن الكريم الفائزة بجائزة التميز.

وأوضح المساعد للشؤون التعليمية لحلقات البنين إبراهيم العيد، أن مجمع الأميرة سارة بحي الشفاء لتحفيظ القرآن الكريم حقق المركز الأول في المسابقة وشارك فيها قرابة 50 مجمعا من المراكز العشرة التابعة لها، وحصد مجمع آل عشيوان ومجمع الحزم التابعان لمركز الدائري الغربي على المركزين الثاني والثالث، بينما فاز بالمركز الرابع مجمع سهل بن سعد التابع لمركز الروضة، وحصل مجمع الخير بمركز الوسط الجنوبي على المركز الخامس.

ورصدت الجمعية جوائز قيمة للمجمعات الفائزة بلغت 150 ألف ريال؛ حيث حصل الفائز بالمركز الأول على 15000 ريال، والمركز الثاني 14000 ريال، والمركز الثالث 12000 ريال.

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