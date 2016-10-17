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«التخصصات الصحية» تعقد لقاءين للمتدربين الجدد في الخبر وأبها

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عقدت الهيئة للتخصصات الصحية فرعي الخبر وأبها، أمس الأول وأمس، لقاءين ضمن فعاليات اللقاء السنوي للمتدربين الجدد، وذلك في فندق المريديان في الخبر وفي قصر أبها.

ودعا مدير إدارة التدريب في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية د. فادي منشي خلال اللقاءين، المتدربين الجدد إلى التعرف على آليات وأنظمة التدريب، وحثهم على تحمل المسؤولية؛ لأنهم نواة المستقبل وبهم يرتقي القطاع الصحي وهي مسيرة تتطور في وجودهم واهتمامهم وحرصهم على تطوير أنفسهم.

وتطرق د. منشي، إلى اللوائح والأنظمة المتعلقة بالتدريب والامتحانات، وما يحتاج إليه المتدرب أثناء البرنامج، مؤكداً على المتدربين ضرورة الحرص والاجتهاد وفهم أدوار المشرفين على البرنامج التدريبي وطرق التعامل مع حالات التوقف أو الظروف.

وشهد اللقاء فيلماً وثائقياً عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وما تقدمه من خدمات، كما جرى عرض لوائح التدريب والامتحانات، ثم جرى عقد لقاء مفتوح مع المتدربين للإجابة عن استفساراتهم.

وتستمر فعاليات اللقاء السنوي للمتدربين الجدد حتى 24 من شهر أكتوبر الجاري؛ حيث حددت "الهيئة" لقاء المتدربين في فرعها في جدة يوم 24 أكتوبر في مقر الهيئة في حي الرحاب شارع فلسطين.

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