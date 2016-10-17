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«سند» توقع اتفاقية لرفع نسبة الوعي بخطورة «الرصاص»

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وقعت جمعية "سند" لسرطان الأطفال اتفاقية تعاون مع الشركة العالمية لطلاء المعادن المحدودة "يونيكويل" في مدينة الظهران لدعم الحملات التوعوية التي من شأنها رفع مستوى التوعية لدى أفراد المجتمع بخطورة مادة الرصاص وتأثيرها المباشر على الأطفال والحوامل بشكل خاص وأفراد المجتمع بشكل عام.

وبحسب مديرة الشؤون الإدارية بجمعية سند لسرطان الأطفال أسماء الراشد، فإن ذلك يأتي إيماناً من الجمعية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، والتوعية بخطورة المواد المستورة من الخارج المحتويه على مادة الرصاص، والتي قد تؤدي للإصابة بالسرطان لدى نسبة عالية من أطفالنا، وتأثيرها المباشر على الحوامل بشكل خاص وأفراد المجتمع بشكل عام.

كما تأتي هذه الاتفاقية تفعيلا لأهداف الجمعية في توعية المجتمع بمسببات السرطان، وذلك من خلال التنبيه على بعض العادات السلوكية التي يمارسها الأهل مع الأطفال، مثلا التوعية بضرورة غسل الألعاب الجديدة قبل استخدامها من قبل الطفل، والتنبيه على الأطفال بعدم وضع أقلام الرصاص داخل الفم، وغيرها من العادات التي قد لا ينتبه لها الأهل في تعاملاتهم المختلفة مع الاطفال.

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