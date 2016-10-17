بلدية البطحاء تتصدى للمخالفات بجولات يومية

نفذت أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية البطحاء الفرعية 1150 جولة تفتيشية على المحلات التجارية والواقعة ضمن نطاقها الإشرافي بأحياء وسط الرياض وذلك للوقوف على مدى التزام تلك المحلات بالأنظمة والتعليمات المنصوص عليها.

وأفاد وكيل بلدية البطحاء للتعمير المهندس عبدالله بن احمد باصويل أن الجولات الميدانية تأتي في سياق المتابعة اليومية للمحال التي تزاول الأنشطة التجارية ضمن النطاق والتي أسفرت عن ضبط (900) محل مخالف وإغلاق (250) محلا لعدم التزامهم بالأنظمة واللوائح الخاصة بالأنظمة البلدية، ولكون نطاق البلدية ذا طابع شعبي تكثر فيه العمالة الوافدة التي تزاول أنشطتها التجارية دون الحصول على رخص مهنية، فقد كانت تلك المخالفة السمة الأبرز في ما يتم ضبطه من مخالفات.

عدد من المحلات المخالفة أغلقتها بلدية البطحاء