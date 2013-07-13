البدري يستعد للدوري الليبي بدورة رمضانية

يسافر حسام البدرى المدير الفنى للفريق أهلى طرابلس ومحمد رمضان مدير الكره إلى طرابلس يوم السبت القادم ومعهما الجهاز المعاون لإستئناف فترة الإعداد للموسم الكروى الجديد.

وقال عمر جمال لاعب الأهلي الليبي FilGoal.com إن الفريق سيخوض دورة ودية رمضانية في الـ25 من يوليو الجاري استعدادا للدوري الليبي.

وكان الفريق الليبى قد بدا فترة الإعداد فى الأول من شهر يونيو الماضى ولكن الجهاز منح الفريق فترة راحه لحضور الجميع أول شهر رمضان مع أسرهم على أن يستأنف التدريبات.

وكان البدرى قد عقد إجتماعا حضره محمد رمضان مدير الكره وعلى عاشور مدرب الفريق وثلاثى اللاعبين وعمر جمال وإسلام رمضان وأحمد حسن مكى .