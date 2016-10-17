كاتبة أفلام Harry Potter تبشر بخبر جديد



بشّرت الكاتبة الشهيرة جيه.كيه. رولينجJ.K Rolling أن سلسلة أفلام "Fantastic Beasts" التي تتناول الفترة السابقة لقصة بوتر ستتكون من خمسة أفلام وليس ثلاثة مثلما أعلن سابقاً.

وفي التفاصيل، حلت المؤلفة البريطانية صاحبة سلسلة كتب هاري بوتر Harry Potterالأكثر مبيعاً كضيفة مفاجئة في لقاء بالمعجبين حضره طاقم فيلم Fantastic Beastsفي لندن ولوس أنجلوس ونقل في أنحاء مختلفة من العالم

وقالت رولينج للمعجبين في لندن "تحدثنا عن ثلاثية لأننا كنا نعلم أنه سيكون هناك أكثر من الفيلم ... لكننا متأكدين أنه ستكون هناك خمسة أفلام."

وعلى أثر ذلك، تعالت صرخات حماس ية من الجمهور فيما بدا أفراد طاقم الفيلم بما في ذلك الممثل الحائز على جائزة الأوسكار إيدي ريدمينُEddie Redmayne مذهولاً بسماع النبأ للمرة الأولى.

وستتناول الأفلام الجديدة التي تدور أحداثها قبل بدء حكايات بوترعن قصة ساحر قوي يدعى جيليرت جريندلوالد وتعاونه في 1945 مع ألبس دامبلدور الساحر الشهير في قصص بوتر.

وقالت رولينج في إعلان مدته أربع دقائق عرض خلال اللقاء مع المعجبين "نتحدث عن المرة الأولى التي ظهر فيها ساحر وهدد النظام في العالم."

وشاهد المعجبون أول عشر دقائق من أول أفلام Fantastic Beasts ويبدأ عرضه في 18 نوفمبر تشرين الثاني، فيما ستتولى شركة وارنر بروسWarner Bros إنتاج الأفلام الجديدة وهي وحدة تابعة لشركة تايم وارنرTime Warner.

وتستفيد سلسلة أفلام Fantastic Beastsمن سلسلة أفلام هاري بوتر التي ضمت ثمانية أجزاء وانتهت رسميا بفيلم "Harry Potter and the deathly hallows "Part: 2 في 2011، وحصدت السلسلة أكثر من سبعة مليارات دولار في شباك التذاكر حول العالم.

وبيعت أكثر من 450 مليون نسخة حول العالم من سلسلة كتب هاري بوتر وهي سبعة كتب.

نفدت هذا العام تذاكر "Harry Potter and the cursed child"في لندن كما أصبح نص المسرحية الأكثر مبيعاُ.

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