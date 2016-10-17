حملة كلينتون ترفض مزاعم ترامب بتعاطيها منشطات لتحسين الأداء

رفض متحدث باسم حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، هيلارى كلينتون، مزاعم منافسها الجمهوري دونالد ترامب بأن كلينتون تتعاطى منشطات لتحسين الأداء.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث قوله ” إن ترامب يحاول تثبيط مشاعر الناخبين والضغط عليهم من خلال إطلاق مثل هذه المزاعم المخزية من أجل تقويض الانتخابات قبيل إجراءها بفترة قصيرة”.

وكان ترامب قد قال إن هيلاري كانت تبدو أكثر نشاطا وحيوية في بداية المناظرة التي جرت بينهما الأحد الماضي ، الأمر الذي يعزز الاعتقاد بأنها تتعاطى منشطات لتحسين الأداء ، غير أنها فقدت نشاطها في نهاية المناظرة، دون أن يقدم دليلا على صحة مزاعمه.

أ ش أ