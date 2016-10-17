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حملة كلينتون ترفض مزاعم ترامب بتعاطيها منشطات لتحسين الأداء

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حملة كلينتون ترفض مزاعم ترامب بتعاطيها منشطات لتحسين الأداء حملة كلينتون ترفض مزاعم ترامب بتعاطيها منشطات لتحسين الأداء

المرشحة الديمقراطية في انتخابات ‏الرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون – أرشيفية

رفض متحدث باسم حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، هيلارى كلينتون، مزاعم منافسها الجمهوري دونالد بأن كلينتون تتعاطى منشطات لتحسين الأداء.

ونقلت (سي إن إن) الأمريكية عن المتحدث قوله ” إن ترامب يحاول تثبيط مشاعر الناخبين والضغط عليهم من خلال إطلاق مثل هذه المزاعم المخزية من أجل تقويض الانتخابات قبيل إجراءها بفترة قصيرة”.

وكان ترامب قد قال إن هيلاري كانت تبدو أكثر نشاطا وحيوية في بداية المناظرة التي جرت بينهما الأحد الماضي ، الأمر الذي يعزز الاعتقاد بأنها تتعاطى منشطات لتحسين الأداء ، غير أنها فقدت نشاطها في نهاية المناظرة، دون أن يقدم دليلا على صحة مزاعمه.

أ ش أ

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