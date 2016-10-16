دراسة: الشيكولاتة تنظم ضربات القلب وتقلل مشكلات الأوعية الدموية

كشفت دراسة قام بها مجموعة من الباحثين من جامعة "براون" الأمريكية عن أهمية تناول قطعة من الشيكولاتة الداكنة لصحة القلب والأوعية الدموية إذ أنها تعمل على تنظيم ضربات القلب بالإضافة إلى أنها تقلل من خطر الإصابة بالتهاب الشرايين.

ونقل الموقع البريطانى "ديلى ميل" نتائج الدراسة التى وجد خلالها الباحثون أن 600 جرام يوميا من الشيكولاتة الداكنة مثل الكاكاو الساخن أو قطعة شيكولاتة يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب نظرا لاحتوائه على "الفلافانول" وهى من المواد المضادة للأكسدة التى تحمى الجسم من العديد من الأمراض.

وقال الدكتور "سيمين ليو" أحد الباحثين المشاركين فى الدراسة: "الشيكولاتة الداكنة تعمل على تنظيم الأكسجين فى الدم وهى طريقة تحمى من الإصابة بأمراض السكر والقلب، وتم إثبات نتائج الدراسة بعد إجراء تجارب على 1139 متطوعا، وأظهرت تحسينات فى حالتهم الصحية خاصة تدفق الأكسجين فى الدم وهو ما يؤدى إلى خفض خطر الإصابة بالسكر وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد فى الجسم".

وتابع: "من جانب آخر كانت النتائج سيئة عند تطبيق نفس خطوات البحث على الشيكولاتة المضاف إليها طعوم مثل المكسرات والكراميل وغيرها من المذاقات أو الشيكولاتة البيضاء، غذ ظهرت نتائج كارثية كان أولها السمنة المفرطة وزيادة نسبة الكوليسترول الضار فى الجسم وهو ما ينتج عنه أمراض كثيرة.