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إلغاء إقلاع 3 رحلات جوية من مطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

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إلغاء إقلاع 3 رحلات جوية من مطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا إلغاء إقلاع 3 رحلات جوية من مطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

>كتب محمد طنطاوى

أكد مصدر ملاحى مسئول بمطار القاهرة الدولى، أن السلطات المعنية تلقت اليوم إخطارًا بإلغاء إقلاع 3 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، بالإضافة إلى استمرار عمليات القصف لقوات التحالف العربى لمواقع الحوثيين.

 

وأفاد المصدر أن المطار تلقى إخطارا شركة من الخطوط السودانية بإلغاء رحلتها رقم 103 والمتجهة إلى الخرطوم، بالإضافة إلى وصول إخطارا آخر من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلتها رقم 5101 والمتجهة الكويت بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى.

 

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت اخطارا آخر من شركة الخطوط اليمنية بإلغاء رحلتها رقم 602  والمتجهة الس مطار بيشه جنوب غرب المملكة العربية نظرنا لاستمرار عمليات القصف لقوات التحألف على مواقع الحوثيين.


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