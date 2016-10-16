حسام البدري: الفوز هدفنا.. والجميع في حالة تركيز لتحقيق التفوق

أكد الكابتن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الحالة الجيدة التي ظهر عليها الفريق الأحمر، خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها مسئولية الفريق، ستدوم كثيرا، بفضل كيان النادي الأهلي وقيمه المعهودة، مؤكدًا أن ذلك سيكون بفضل اللاعبين الذين يقدرون قيمة الفانلة الحمراء.

وأضاف “البدري” في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيف زاهر، أن الجميع داخل النادي يعرف واجباته والتزاماته، بالإضافة أن أهدافنا ثابتة بالنسبة للمباريات والبطولات، وهو الفوز دائما، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تحديات كبيرة ولكن كل المنظومة في حالة تركيز.

وقدم المدير الفني للقلعة الحمراء الشكر للاعبيي الفريف، خاصة الكبار، حيث يساعدون الجهاز بتنفيذ رؤيته، واستقرارا الأوضاع داخل جدران الفريق.