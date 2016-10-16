إلغاء 3 رحلات دولية بمطار القاهرة لعدم جدواها اقتصاديًا

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، إلغاء 3 رحلات جوية دولية لعدم جدواها اقتصاديًا، وقلة عدد ركابها، بالإضافة إلى استمرار عمليات القصف لقوات التحالف العربي لمواقع الحوثيين.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن السلطات تلقت إخطارًا من الخطوط السودانية بإلغاء رحلتها رقم 103، والمتجهة إلى الخرطوم، بالإضافة إلى وصول إخطارًا آخر من الشركة المصرية العالمية للطيران، بإلغاء رحلتها رقم 5101، والمتجهة للكويت، بسبب عدم جدواها اقتصاديًا، وقلة عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على طائرات أخرى.

وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارًا آخر من شركة الخطوط اليمنية بإلغاء رحلتها رقم 602، والمتجهة إلى مطار «بيشه» جنوب غرب المملكة العربية السعودية، نظرنًا لاستمرار عمليات القصف لقوات التحالف على مواقع الحوثيين.