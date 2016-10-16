القوات الجوية تقصف ملاجئ العناصر التكفيرية..واستشهاد 3 و إصابة 2 من الجيش المصري

قصف القوات الجوية المصرية فجر اليوم 16 ملجأ تستخدمه العناصر التكفيرية، كما قصفت عناصر المدفعية عدد آخر من الأهداف فى توقيتات متزامنة، مع مشاركة للقوات البرية والقوات الخاصة لمداهمة البؤر والعناصر الإرهابية أثناء محاولة الهروب من الضربات الجوية.

وبحسب بيان للمتحدث العسكري كانت نتيجة أعمال القتال اليوم مقتل 18 فردا تكفيريا، وتدمير 4عربات أنواع بالإضافة إلى 14 دراجة نارية.

كما تم ضبط كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر.

واستشهد 3 من أبطال القوات المسلحة وأصيب اثنان آخران.

وأكد بيان المتحث العسكري أن الوقات المسلحة مستمرة في ملاحقة العناصر الإرهابية والتعامل معها بكل حسم، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة أنها لن تعود إلى ثكناتها وستظل عين ساهرة تصون أرض الوطن، وتدحر الإرهاب مهما كلفها ذلك من تضحيات للثأر لدماء شهادئها الأبرار.