اليابان تدرس طرح اقتراح بإدارة مشتركة للجزر المتنازع عليها مع روسيا

ذكرت صحيفة نيكي أن اليابان تدرس طرح اقتراح يتضمن إدارة مشتركة لجزر محل نزاع تسيطر عليها روسيا على أمل إزالة العقبات أمام قضية أفسدت العلاقات بين البلدين على مدى 70 عاما.

وبحسب رويترز قالت الصحيفة المتخصصة في الشؤون المالية إن رئيس الوزراء شينزو آبي يأمل في إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يجتمعان في 15 ديسمبر كانون الأول في اليابان بالبدء في مفاوضات بشأن المقترح.

ومنع الخلاف حول الجزر الأربعة الواقعة قبالة ساحل هوكايدو طوكيو وموسكو من التوقيع على معاهدة سلام تنهي رسميا الحرب التي خاضاها ضد بعضهما البعض في الحرب العالمية الثانية. وتطلق اليابان على المنطقة الأراضي الشمالية وتعتبرها روسيا الطرف الجنوبي لسلسلة جزر الكوريل التابعة لها.

وتطالب اليابان منذ وقت طويل بضرورة حل مشكلة السيادة على كل الجزر قبل التوقيع على معاهدة سلام لكن بعض السياسيين والخبراء يقولون إن آبي الذي وعد باتخاذ “نهج جديد” بشأن النزاع قد يغير المسار.